Образование 12 декабря 2022, 12:37 Доктора и кандидаты наук в вузах России получили бронь от мобилизации Министр науки Фальков: преподаватели вузов с ученой степенью получили бронь от мобилизации РИА «Новости»

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Все преподаватели вузов, имеющие ученые степени, получили бронь от мобилизации, рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. Об этом написал ТАСС.

Фальков напомнил, что механизм бронирования прописан в законе, и добавил, что университеты воспользовались им лучше, чем научные организации. Дополнительных механизмов в этой сфере, с точки зрения министра, не требуется.

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«Все воспользовались, особенно заранее, институтом бронирования. Квалифицированные кадры, все кандидаты и доктора наук точно оказались защищены, скажем так», — подчеркнул Валерий Фальков.

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По его словам, ни в одном из 120 университетов нет проблем с получением брони для преподавателей с учеными степенями. При этом законодательная инициатива об отсрочке или освобождении кандидатов и докторов наук от призыва ради сохранения научного потенциала России пока находится на рассмотрении.