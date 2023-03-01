Образование 01 марта 2023, 23:52 Доктор технических наук Литвиненко раскритиковал Болонскую систему образования Доктор технических наук Литвиненко заявил, что бакалавриат не дает должных знаний

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Бакалавриат не дает должной профессиональной подготовки. Таким мнением поделился ректор Санкт-Петербургского Горного университета доктор технических наук Владимир Литвиненко. Об этом сообщил сайт aif.ru.

По словам специалиста, бакалавриат дает всестороннее образование, однако этого недостаточно для профессиональной подготовки специалистов. Он подчеркнул, что подобная система подходит студентам гуманитарных вузов. Однако инженеры не смогут получить должное образование, написал «Петербургский дневник».