14 июля 2023, 11:01
Доктор наук Сауренко сообщила, что самые высокие стипендии у студентов РУДН с инженерными специальностями
Директор института внешнеэкономической безопасности и таможенного дела РУДН, доктор экономических наук, доцент Татьяна Сауренко в разговоре с изданием URA.RU рассказала, что самые высокие стипендии в университете получают студенты инженерных и информационных специальностей.
Там учащиеся могут получать по семь тысяч рублей в месяц. Остальные бюджетники имеют около 2,2 тысячи рублей в месяц.
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Как отметил председатель Студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования Виктор Шабельник, студенты имеют возможность получать повышенные стипендии, если продемонстрируют успехи в учебе.
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