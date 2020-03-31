Абитуриенты в этом году могут подать документы в вузы до 10 августа

Абитуриенты, претендующие на бюджетные места, теперь смогут подать документы до 10 августа. О точных датах и формате вступительных экзаменов будет известно позже.

«Сроки вступительных испытаний и вообще приемные кампании в вузы будут сдвинуты. В этом году последним днем подачи документов абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа», — указал Фальков, добавив, что первая волна зачисления пройдет 19 августа, а вторая — 24-го.

Ранее сегодня депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал решение Минобрнауки сдвинуть даты вступительных экзаменов в ВУЗы из-за пандемии коронавируса «разумной предосторожностью». Также школьникам посоветовали готовиться к удаленной сдаче вступительных испытаний в университеты.