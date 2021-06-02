Для развития стартапов студентов на год освободят от учебы

Российские студенты смогут получить годовой отпуск в вузе, если они захотят развивать собственный стартап. В этом им поможет Платформа университетского технологического предпринимательства. Возможно, появятся новые программы инвестирования в студенческие проекты.

Как заявил на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сооснователь группы компаний «ТехноСпарк» Денис Ковалевич, 25% всех мировых стартапов запускались в то время, когда их основатели еще учились в вузах. В России вклад университетов в их создание невелик — всего 3%. «ТехноСпрак» совместно с Минобрнауки решил создать федеральную инициативу Платформы университетского технологического предпринимательства.

«Это новый формат стартап-студий, которые компенсируют ключевой дефицит компетенций молодых предпринимателей. Они создают и проходят со студентами первый этап пилотирования их проектов», — рассказал Ковалевич (цитата по ТАСС).

Эта программа поможет студентам взять годовой отпуск для работы над стартапом. Уже обсуждаются новые программы инвестирования и налогового кешбэка для бизнес-ангелов, которые финансово поддержат молодежные бизнес-проекты.

Ранее председатель Всероссийского Союза студентов Олег Цапко положительно оценил предложение по введению «студенческого капитала», который учащиеся смогут получить после защиты диплома. По его мнению, мера позволит поддержать и защитить тех, кто хочет начать свое дело.