Дистанционный формат обучения в Курганской области продлили

Школьники из Курганской области продолжат обучение в дистанционном формате. Такой режим продится до 28 февраля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента образования.

«Региональным оперативным штабом по недопущению распространения ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции принято решение продлить дистанционное обучение до 28 февраля», — заявили в ведомстве.

При этом обучение в школах, где числятся менее 200 человек, будет проходить в очном формате. Студенты колледжей будут обучаться в смешанном формате. ВУЗы принимают решение на индивидуальной основе, передал RT.