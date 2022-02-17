17 февраля 2022, 21:56
Дистанционный формат обучения в Курганской области продлили
Школьники из Курганской области продолжат обучение в дистанционном формате. Такой режим продится до 28 февраля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента образования.
«Региональным оперативным штабом по недопущению распространения ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции принято решение продлить дистанционное обучение до 28 февраля», — заявили в ведомстве.
При этом обучение в школах, где числятся менее 200 человек, будет проходить в очном формате. Студенты колледжей будут обучаться в смешанном формате. ВУЗы принимают решение на индивидуальной основе, передал RT.