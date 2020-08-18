Дистанционный формат обучения останется в екатеринбургских школах в качестве резервного

По словам Сибирцевой, дистанционный формат останется на случай морозов, карантинов или других форс-мажорных ситуаций. Она пояснила, что учет оценок школьников и их промежуточную аттестацию планируется окончательно перенести на дистанционную форму.

«Царьград» добавил, что эту работу будут осуществлять с помощью сервиса «электронный дневник».

«Мы все новые школы оснащаем уже в соответствии со всеми требованиями санитарного законодательства к профилактике инфекционных заболеваний», — обратила внимание собеседница информагентства.