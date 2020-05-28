Дистанционное проведение ЕГЭ объявили невозможным

Единый государственный экзамен в 2020 году не смогут провести дистанционно ни при каком раскладе. Для организации его сдачи нет необходимых технологий — для объективной оценки и одинаковых условий.

Начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский исключил возможность удаленного ЕГЭ в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«К сожалению, это невозможно», — подчеркнул он.

На 29 и 30 мая запланирован пробный ЕГЭ без школьников. Он нужен, чтобы проверить, насколько система готова «к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах».

В расписании экзаменов первыми стоят география, литература и информатика. Затем школьников ждет ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, истории, физике, биологии, письменная и устная часть экзамена по иностранному языку. Вторая волна ЕГЭ должна начаться 3 августа.

Проведение ЕГЭ в России перенесли из-за ситуации с коронавирусом. ОГЭ — экзамен для девятиклассников — отменили.