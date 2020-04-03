03 апреля 2020, 12:58
Дистанционное обучение организуют во всех школах Башкирии
С 6 апреля все школы Башкирии перейдут на дистанционное обучение, передает портал ToDay News Ufa.
По данным издания, республиканское Министерство образования разработало четыре формы. Первая рассчитана на детей тех граждан, кто обязан выйти на работу (продавцы продуктовых магазинов, работники банковских структур, полицейские, врачи).
Вторая — основная, предполагающая обучение на дому в режиме онлайн. Третья — дистанционная, при помощи электронных кейсов (обмен заданиями через мессенджеры и электронную почту).
Четвертый вариант касается мест, где нет доступа к интернету. Дежурный учитель будет развозить и забирать задания в бумажном виде каждые два-три дня.