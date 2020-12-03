Дистанционка для школьников и студентов не станет постоянной

В России никогда не откажутся от традиционной системы образования. Дистанционное обучение в стране стало вынужденной мерой из-за пандемии коронавируса.

Глава министерства просвещения России Сергей Кравцов успокоил россиян в интервью телеканалу «Россия 24». Постоянно «ходить» в школу и вузы в онлайн-режиме не придется.

«Во многих чатах и сообществах и нам пишут, якобы дистанционное обучение будет всегда. Этого не будет. <…> Никогда мы не откажемся от традиционной системы образования», — в очередной раз подчеркнул министр.

В 12 регионах РФ после нормализации эпидемической обстановки образовательные учреждения снова вернулись к очному обучению.

Московские старшеклассники останутся на дистанционном обучении до конца года. В школу они вернутся не раньше 10 января.

Ограничения по коронавирусу действуют и в Подмосковье: колледжи и вузы тоже учат студентов онлайн, а их социальные карты заблокированы. В общественном транспорте по ним молодые люди проехать не смогут.

В России, по последним данным, выявили 2 375 546 случая COVID-19 за все время пандемии. За последние сутки показатель резко подскочил.