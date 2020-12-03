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    03 декабря 2020, 12:11

    Дистанционка для школьников и студентов не станет постоянной

    Александра Ломейко

    В России никогда не откажутся от традиционной системы образования. Дистанционное обучение в стране стало вынужденной мерой из-за пандемии коронавируса.
    Дистанционка для школьников и студентов не станет постоянной

    Глава министерства просвещения России Сергей Кравцов успокоил россиян в интервью телеканалу «Россия 24». Постоянно «ходить» в школу и вузы в онлайн-режиме не придется.

    «Во многих чатах и сообществах и нам пишут, якобы дистанционное обучение будет всегда. Этого не будет. <…> Никогда мы не откажемся от традиционной системы образования», — в очередной раз подчеркнул министр.

    В 12 регионах РФ после нормализации эпидемической обстановки образовательные учреждения снова вернулись к очному обучению.

    Московские старшеклассники останутся на дистанционном обучении до конца года. В школу они вернутся не раньше 10 января.

    Ограничения по коронавирусу действуют и в Подмосковье: колледжи и вузы тоже учат студентов онлайн, а их социальные карты заблокированы. В общественном транспорте по ним молодые люди проехать не смогут.

    В России, по последним данным, выявили 2 375 546 случая COVID-19 за все время пандемии. За последние сутки показатель резко подскочил.