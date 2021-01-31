Директора филиала вуза арестовали за заработок на «мертвых душах» в Якутии

Следственный комитет возбудил уголовное дело против исполняющего обязанности директора филиала агротехнологического вуза в Якутии. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Об этом сообщили в пресс-службе СК по Якутии.

«Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении и. о. руководителя Октемского филиала Арктического государственного агротехнологического университета. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями в особо крупном размере», — сказано в сообщении.

Ранее уголовное дело возбудили против ректора этого вуза — его подозревают в том, что он незаконно получил более 250 миллионов рублей за обучение на бюджетной основе 136 несуществующих студентов. В рамках расследования этого дела следователи выяснили, что к преступлению причастны также и. о. руководителя Октемского филиала университета и бывший проректор образовательного учреждения.

По версии следствия, руководитель филиала незаконно получил почти 15 миллионов рублей за обучение 31 студента. Они не учились в университете, но числились в списках поступивших. Следователи также установили, что к махинациям причастны другие сотрудники вуза — они уже дали показания против подозреваемых и заключили с правоохранителями досудебное соглашение о сотрудничестве. 31 января суд отправил одну из них под домашний арест, а вторую — под подписку о невыезде. И. о. руководителя филиала заключили под стражу.