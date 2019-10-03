Директор владимирской школы отобрал топор у подростка

В одну из школ Владимира учащийся восьмого класса пришел на занятия с топором. Он успел достать его из рюкзака, но опасный предмет у подростка отобрал директор. Обстоятельства инцидента выясняются властями и полицией.

Об этом РИА «Новости» сообщил региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.

«Слава богу, что школа сработала очень хорошо. Директор остановил ребенка и забрал у него топор, никто не пострадал. Но топор был у него уже не в рюкзаке», — рассказал омбудсмен.

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По его данным, школьник пришел с рубящим орудием не покрасоваться, а с агрессивными намерениями.

«У нас завтра большое совещание с органами власти, с правоохранительными органами, чтобы понять причины, понять мотивы подростка. Сегодня целый день с подростком работали правоохранительные органы, идет следствие. Точных результатов пока нет», — рассказал Прохорычев.

Он добавил, что мальчик состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, на школьном учете и считался трудным. Известно, что у него были напряженные отношения со сверстниками и «в семье есть вопросы».

«Понятно, что этот мальчик виден, что он с проблемами. Наверное, к таким детям, с девиантным поведением, нужен другой подход. Мы говорим давно о наставничестве над такими подростками, но всегда сложно найти наставника для такого тяжелого подростка», — посетовал омбудсмен.

Геннадий Прохорычев подчеркнул, что в таких ситуациях всегда винит взрослых, которые должны предупреждать подобные инциденты, работая с трудными подростками.