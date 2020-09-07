Директор школы объяснил, как перевести ребенка на онлайн-обучение

Директор «Школы в Капотне» Валерий Тихонов объяснил, как перевести ребенка на онлайн-обучение. По его словам, для этого родителям нужно только подать заявление на имя руководителя учебного заведения.

«У нас пока таких желающих нет, но перейти на дистанционное обучение действительно очень просто: родителям ученика достаточно написать заявление на имя директора, и школа организует такой формат образования. Проблем не вижу никаких», — отметил Тихонов.

Он пояснил, что организации специального расписания для этого не нужно. Ученик дистанционно будет подключаться к занятиям, которые проводятся в его классе в оффлайн-режиме. Ребенка необходимо обеспечить ноутбуком или персональным компьютером, а также выходом в Сеть, пишет ИА Nation News.

У преподавателя в рабочем кабинете на столе будут стоять два ноутбука. Камеру одного из них направят на учителя, объясняющего урок. Камера второго — на класс. Школьник будет подключаться в соответствии с расписанием своего класса.

Как заметил директор, в настоящий момент в «Школе в Капотне» все дети хотят учиться очно. За период пандемии они соскучились по одноклассникам и учителям.