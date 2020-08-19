19 августа 2020, 10:53
Директор петербургского лицея рассказал об изменениях в школах в новом учебном году
Константин Тхостов, директор петербургского лицея, рассказал, что с 1 сентября изменится в школах Северной столицы. Об этом сообщило РИА ФАН.
По его словам, главная задача в новом учебном году — увеличить качество гигиены в образовательном учреждении. Он также отметил, что появятся нововведения.
«Из нового — будет максимальная ориентация на гигиену. И эти нововведения позволят вернуть культуру гигиенических методик в жизнь общества», — пояснил Тхостов.
Во время уроков все коридоры, туалеты и другие помещения будут обрабатываться. На переменах же сотрудники продезинфицируют кабинеты.
Также директор лицея рассказал, что в его учреждении детям будут измерять температуру. Как именно это сделают, Тхостов не рассказал. Но он считает, что измерять температуру нужно еще до входа в здание.