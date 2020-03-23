Директор петербургского лицея рассказал, как работает учреждение во время коронавируса

При появлении первых признаков болезни, учителя оставляют дома и находят ему замену.

«Могу сказать, что такого нет. В 8.30 звонит учитель и говорит, что у него температура, и он не придет. В 9.15 уже замена», ― заявил он.

Илья Демако, член Центрального штаба ОНФ, «Учитель года» России, сообщил, что преподаватели очень серьезно относятся к работе с детьми. Вопрос болезни, тем более в нынешних условиях, исключает пребывание в школе.