Директор лицея в Петербурге объяснил, почему ЕГЭ должен оставаться сложным

Член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея № 369 Константин Тхостов рассказал, почему единый государственный выпускной экзамен должен остаться сложным, написал «ПолитЭксперт».

По его словам, общеобразовательные учреждения заинтересованы в том, чтобы будущие специалисты приходили уже с качественной базой по тем дисциплинам, которые в будущем лягут в основу их работы.

«Если мы хотим, чтобы ракеты не падали, экзамен должен быть достаточно сложным, чтобы соответствовать требованиям и критериям тех задач, которые стоят перед высшими учебными заведениями при формировании специалистов на их выпуске», — подчеркнул Тхостов.

Как он заметил, школьной программы в настоящий момент хватает, чтобы был пройден государственный образовательный стандарт. Директор уточнил, что вступительные экзамены в вуз являются выбором ученика и его родителей. Можно пойти в профильные классы, учеба в которых позволит свести к минимуму необходимость ходить к репетиторам.

Также уже пять лет приоритет при поступлении в университеты имеют победители и призеры заключительного этапа всероссийской предметной олимпиады. С прошлого года экзамен содержит материалы интеллектуальных соревнований для школьников.