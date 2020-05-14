Директор лицея объяснил, как можно убрать общие перемены в школах

Выполнить рекомендацию Роспотребнадзора по отмене общих перемен для школьников не составит труда. Отдых детей можно просто организовать в разное время.

«Как один из вариантов — проводить перемены в разное время. Распределять таким образом, чтобы дети в большой скученности не оказались. <…> Если есть возможность сделать какие-то перемены активными в спортзале — это тоже очень хорошо. Вполне допустимо», — рассказал «360» директор ГАОУ «Балашихинский лицей» Дмитрий Белоусов.

Выполнение этих требований в плане организации образовательного процесса может стать определенным вызовом для учителей. Но выполнить их возможно.

13 мая стало известно, что новый учебный год в российских школах начнется из-за пандемии по новым правилам. Роспотребнадзор выпустил рекомендации, согласно которым за каждым классом нужно будет закрепить свое учебное помещение.

Общих перемен и совместных прогулок школьников больше не будет. Чтобы развести детей и максимально снизить возможность контакта, для каждого класса составят индивидуальное расписание. Все кабинеты будут регулярно дезинфицировать.