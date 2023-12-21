Образование 21 декабря 2023, 12:21 Директор лицея МПГУ Якимов высказал мнение, что запрет на телефоны не скажется на образовательном процессе

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Директор лицея Московского педагогического государственного университета Игорь Якимов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал новый закон об ограничении использования смартфонов на уроках.

По его словам, эта мера никак не отразиться на образовательном процессе, но поможет «в беседах с невоспитанными учениками» и их родителями.

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«Вообще, телефон, как средство связи, никогда не являлся учебной вещью. И я для себя, как директор лицея, отмечаю, что нам эти гаджеты не мешают», — сказал он.