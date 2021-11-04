Директор колледжа в Карелии устроила массажиста без образования преподавателем за плотские утехи

Директор колледжа в Карелии устроила своего массажиста без образования преподавателем математики. По словам мужчины, при этом он требовала заниматься с ней сексом.

Об этом сообщило издание Mash. По словам экс-преподавателя, сначала женщина принудила его к интиму во время сеанса массажа. Он согласился, «чтобы не терять клиента».

Потом началась пандемия и тренажерный зал, где он работал, закрылся. В результате клиентка устроила массажиста учителем математики в свой колледж, несмотря на то, что у него нет высшего образования. При этом, как утверждает мужчина, она продолжила принуждать его к сексу.

По словам мужчины, после отказа от интима ему уменьшили зарплату, и он уволился. После этого он написал заявление в Министерство образования.

Сама директриса эти обвинения отрицает и планирует написать заявление о клевете.

Ранее учащиеся Миллеровского техникума агропромышленных технологий и управления в Ростовской области направили коллективную жалобу на учителя физкультуры. По словам девушек, педагог к ним приставал. Они обвинили его в сексуальных домогательствах.