Директор фонда образования рассказал о замене для ЕГЭ по русскому языку

«Через год не будет ЕГЭ по русскому языку: его заменят традиционным сочинением или единым всероссийским диктантом», — пояснил специалист.

По словам ученого, процесс отмены ЕГЭ в нашем государстве длился довольно долго. Сперва было четыре обязательных экзамена, потом остались две дисциплины. В итоге в качестве необходимого предмета остался лишь русский язык.

При этом заслуженный учитель России, доктор педагогических наук и директор московской школы № 109 Евгений Ямбург уверен, что ЕГЭ не отменят. Он подчеркнул, что для большого числа старшеклассников из провинциальных городов поступление в высшие учебные заведения благодаря успешной сдаче ЕГЭ — один из немногих шансов на перспективное будущее.

Ранее министр образования региона Ирина Каклюгина напомнила, что выпускникам из Подмосковья нужно подать заявления на участие в ЕГЭ до 1 февраля. Затем их примут только при наличии уважительной причины, подтвержденной документально.