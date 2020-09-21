Директор ФИПИ назвала причину отмены обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Накануне состоялся совет в Минпросвещения, по итогам которого приняли решение изменить формулировку в стандарте ЕГЭ. По словам Решетниковой, введение предмета в статус обязательного не должно быть единственным мотиватором его изучения. Помимо прочего, причиной таких изменений является справедливость к родному языку.

«Введение обязательного ЕГЭ по иностранным языкам поднимает проблему несправедливого отношения к родным языкам», — пояснила директор ФИПИ.

Как она считает, может случиться, что ученик должен сдавать экзамен по иностранному языку, которым никогда не воспользуется. Еще Решетникова отметила, что ситуация с преподаванием иностранных языков в российских школах в настоящий момент сложная.