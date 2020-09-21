21 сентября 2020, 09:59
Директор ФИПИ назвала причину отмены обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова объяснила, почему ЕГЭ по иностранным языкам убрали из числа обязательных, информирует «Парламентская газета».
Накануне состоялся совет в Минпросвещения, по итогам которого приняли решение изменить формулировку в стандарте ЕГЭ. По словам Решетниковой, введение предмета в статус обязательного не должно быть единственным мотиватором его изучения. Помимо прочего, причиной таких изменений является справедливость к родному языку.
«Введение обязательного ЕГЭ по иностранным языкам поднимает проблему несправедливого отношения к родным языкам», — пояснила директор ФИПИ.
Как она считает, может случиться, что ученик должен сдавать экзамен по иностранному языку, которым никогда не воспользуется. Еще Решетникова отметила, что ситуация с преподаванием иностранных языков в российских школах в настоящий момент сложная.