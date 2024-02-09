Образование 09 февраля 2024, 16:57 Директор Эрмитажа Пиотровский рассказал, что востоковедение объединяет разные культуры

Читать 360tv в

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на протяжении последних 10 лет занимает пост Восточного факультета Санкт-Петербургского университета. Об особенностях специальности он рассказал в интервью «Петербургскому дневнику».

По словам Пиотровского, востоковедения в наше время очень важно по целому ряду причин. Среди которых одной из важнейших является разворот России на Восток. Но изучать эту науку непросто, потому что она соединяет в себе сразу несколько культур и предполагает глубокое погружение в чужие традиции. Однако студенты, освоившие специальность, очень востребованы.

Реклама

«Человек с базовым востоковедческим образованием, с глубокими знаниями языка пригодится везде. <…> И в торговле, и в политике, и в дипломатии, и в разведке — везде очень важна академическая база», — сказал Пиотровский.

Авторы: