Образование 05 февраля 2024, 13:35 Директор Береснев назвал положительным эффект от запрета мобильных телефонов в школе

Читать 360tv в

С конца прошлого года в российских школах ввели запрет на использование мобильных телефонов во время урока, и это решение дает положительный эффект. Об этом RuNews24.ru рассказал директор частной школы «Ретро» Дмитрий Береснев.

Он поделился опытом своего учебного заведения, где телефоны под запретом уже давно. По словам педагога, без гаджетов ученики становятся более внимательными и сконцентрированными на уроках, а также больше общаются на переменах. Но учителям нужно больше работать над тем, чтобы занять и заинтересовать детей.

Реклама

«На самом деле телефон очень много времени забирает у ребенка и лишает его многих радостей жизни, как, опять же, общение, взаимодействие с окружающими, разные игры. Он частично отключается от этого мира», — отметил эксперт.

Авторы: