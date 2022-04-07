07 апреля 2022, 17:59
Дипломы российских вузов станут цифровыми — Фальков
Минобрнауки планирует ввести в российских вузах электронные дипломы
Минобрнауки РФ планирует ввести цифровые дипломы об образовании. Об этом на встрече с журналистами заявил министр образования и науки Валерий Фальков. Его слова опубликовал ТАСС.
Новый формат может появиться в течение года. У цифрового диплома будет единый формат по всей стране.
«Что касается диплома не бумажного, а цифрового, то мы над этим работаем. В ближайшее время, год, мы планируем ввести», — заявил Фальков.
Цифровой диплом можно будет получить в учебных заведениях по всей стране, отметил глава Минобрнауки. Он отметил, что научные работы студентов уже переводят на цифровой формат.
«Наверняка вы найдете где-то вузы, где есть и другие требования, но, по-моему, это все легко решается», — добавил Фальков.