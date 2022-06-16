Система образования в России должна быть такой, чтобы в страну приезжали учиться. Поэтому при переходе с Болонской системы важно не допустить ошибку. Об этом спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой заявил в интервью «360» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Швыдкой отметил, что Болонская система — это процесс, который декларировали ректоры европейских стран для создания единого пространства. И вопрос сейчас стоит в совершенствовании системы образования как таковой, а не в Болонском процессе.

«У меня в МГУ учится много китайцев, корейцы, представители стран СНГ. И мы должны им давать диплом, который признается во всем мире — это самое главное. Если мы хотим, чтобы к нам ездили учиться, мы должны создать такую систему образования, которая отвечает мировым стандартам. Один из стандартов в том, что это двухуровневая система — бакалавры и магистры», — заявил Швыдкой.

По словам спецпредставителя президента, советская система образования, как и российская, во многом упиралась на прусскую систему. Ее совершенствовали и приводили в соответствие с мировыми стандартами. И сейчас важно не допустить ошибку.

«Нам надо ориентировать людей на то, что они могут быть счастливыми с разными уровнями образования», — заключил Швыдкой.