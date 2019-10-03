«Если начать заново, я бы стала учителем». Династия педагогов из Красноармейска уже 300 лет обучает детей

В подмосковном Красноармейске живет семья учителей в шестом поколении. Первым педагогом и директором советской школы был их прапрадед еще в 30-х годах прошлого века. С тех пор традиция преподавать не прерывалась. Даже создавая семьи, учителя умудрялись породниться с учителями. В общей сложности династия отработала в школе 300 лет.

Источник фото: телеканал «360»

Учителя физики Анну Николаевну Пахолкову, в девичестве Ширяеву, ученики слушаются беспрекословно. Так же, как когда-то слушались ее прапрадеда, директора школы в Тульской губернии Ивана Арсеньевича Ширяева. С него-то все и началось.

«Особые и важные профессии». Воробьев поблагодарил врачей и педагогов на концерте к 90-летию Подмосковья Подробнее

На снимке 1928 года Иван Ширяев позирует вместе со своими учениками. Рядом его жена Анна — преподаватель французского языка. Их дети тоже стали учителями, они преподавали математику. А вот их внук Николай Ширяев чуть было не прервал династию, педагогом он быть не захотел.

Но судьба распорядилась так, чтобы династия учителей сохранилась. Николай Дмитриевич женился на Галине Яковлевне, у них родилась дочь Аня, которая стала преподавателем физики. Она вышла замуж за Сергея Пахолкова, у которого тоже вся семья — учителя.

Свекровь Анны Нина Борисовна отработала учителем биологии и химии в школе Красноармейска почти 50 лет.

«Всякое было. Но если начать по новой, сейчас, пройдя такой приличный срок, я бы стала учителем», — говорит Нина Борисовна.

Ее дочь Анна — тоже учитель. Вот уже 12 лет она преподает биологию. Родная сестра Анны, Наталья, тоже педагог. Итого, в семействе Ширяевых-Пахолковых вместе с прабабушками и прадедушками насчитывается в общей сложности 15 учителей.

Старшие дети Ширяевых-Пахолковых тоже педагоги. И только младший внук Семен, который активно занимается футболом, пока еще в раздумьях насчет своей педагогической карьеры. Но не исключает такой возможности.

Повышение квалификации учителей в МО Подробнее

Таким образом, 15 учителей из семьи Ширяевых-Пахолковых с 1919 года по 2019-й наработали целых 300 лет общего стажа.

Эти дружные семьи бережно хранят все фотографии и награды своих предков-учителей.

Главный праздник для них — День учителя. Сложно представить себе, сколько цветов одновременно понесут домой потомственные педагоги. Огромной дружной семьей Ширяевы-Пахолковы отметят и еще одну знаменательную дату — столетие династии педагогов.