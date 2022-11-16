Образование 16 ноября 2022, 17:24 «360» запускает диджитал-курсы «Апгрейд 360» Телеканал "360"

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Это курсы от профессионалов, на которых вы получите только реальные опыт и знания, проверенные редакцией телеканала «360». Образовательная программа разработана специально для сотрудников региональных и городских пресс-служб, СМИ и пресс-секретарей профильных ведомств.

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«360» запускает диджитал-курсы «Апгрейд 360». Участники научатся эффективно работать в СМИ, популярных соцсетях и на платформах — таких как YouTube, VK, «Одноклассники», Telegram, Viber, Instagram*, «Яндекс Дзен», — выстраивать отношения с журналистами, понимать хитрые принципы алгоритмов, а также самостоятельно создавать контент при помощи одного смартфона.

Телеканал "360"

Например, слушатели узнают, как работать в запрещенной социальной сети, продвигать контент без страха блокировки канала, развивать аккаунты за счет новых форматов, привлекать целевую аудиторию и превратить портал с официальной документацией в цитируемый информационный ресурс.

При составлении программы практикующие специалисты учли все изменения российского диджитал-рынка, поэтому внутри — только самая актуальная и полезная информация.

Функции цифровых медиа сегодня становятся более глобальными и оказывают огромное влияние на социальную структуру и социальные коммуникации. Программа обучения «Апрейд 360» создана на основе уникального практического опыта наших ведущих специалистов и экспертов. Мы уверены, что обучение поможет прокачать компетенции и знания, которые нужны сегодня в работе пресс-служб и журналистов с социальными сетями, мессенджерами, сетевыми изданиями. Алексей Коваль Директор по внешним связям телеканала «360».

Курс состоит более чем из 65 видеоуроков по восьми направлениям, каждый образовательный ролик длится не более десяти минут. Общая продолжительность обучения — четыре недели. За этот короткий срок вы сможете не только освоить программу, но и применить знания на практике.

Кроме того, каждый блок предоставляет возможность пообщаться с шестью экспертами в прямом эфире и задать им вопросы. Кураторы будут на связи в общем чате и личных сообщениях, чтобы прийти на помощь, если она понадобится. Доступ к презентациям, лекциям и информационным материалам от спикеров сохранится даже по завершении курса.

Телеканал "360"

Обучение можно пройти по всем предложенным направлениям или подобрать индивидуальную программу — в этом вам поможет наш менеджер.

Оставьте заявку на почте s.klimova@360tv.ru или по телефону + 7 903 015 04 17 и получите персональное предложение по стоимости курса «Апгрейд 360».

Подробности — на сайте.

* Компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.