В Рособрнадзоре рассказали о 8-летней участнице ЕГЭ из Москвы

Восьмилетняя москвичка Алиса Т. успешно сдала Единый государственный экзамен по нескольким предметам, заявили РИА «Новости» в Рособрнадзоре. Теперь она собирается поступать в МГУ на психологический факультет.

Ранее о том, что Алиса сдала ЕГЭ и намерена идти учиться в университет, рассказал «Ленте.ру» ее отец. По его словам, в прошлом году его дочь сдала шесть предметов в формате ОГЭ — физику, информатику, русский, математику, биологию и химию. У нее есть аттестат о девятиклассном образовании и аттестат за 11 класс.

«Такая участница ЕГЭ в этом году действительно была. Она успешно сдала экзамены по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике», — сообщили в Рособрнадзоре.

Отец Алисы уточнил, что для поступления она рассматривает не только психфак, но и направления биоинформатики и экологии.

Основной период ЕГЭ в России прошел с 31 мая по 2 июля. Дополнительный начнется 12 июля и продлится до 17 числа.

В этом году единственной школьницей, которая сдала ЕГЭ на 400 баллов, стала выпускница ростовского «Лицея КЭО». Она продемонстрировала свои знания по русскому языку, истории, обществознанию и английскому языку.