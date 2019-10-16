Детский технопарк «Кванториум» откроют в Балашихе до конца 2019 года

Детский технопарк «Кванториум» планируют открыть в микрорайоне Центр-2 в Балашихе в декабре 2019 года. Его создание ведется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», являющегося частью нацпроекта «Образование». Об этом сообщила заместитель начальника управления по образованию администрации Балашихи Оксана Рогачева-Маслова.

Технопарки «Кванториум» — это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.

«В рамках регионального проекта губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева „Успех каждого ребенка“, который является частью национального проекта „Образование“, в Балашихе откроют новый детский технопарк „Кванториум“. Он будет являться структурным подразделением центра творческого развития и гуманитарного образования „Истоки“ и располагаться в микрорайоне Центр-2, на улице Андрея Белого, 6А. Планируемая дата открытия нового объекта — середина декабря [2019 года]. Сроки введения технопарка в эксплуатацию регулируются на федеральном уровне», — сказала Оксана Рогачева-Маслова.

Она добавила, что современным оборудованием оснастят семь квантумов (творческие лаборатории — прим. ред.) нового технопарка «Кванториум». Среди них IT-квантум, где будут проводиться занятия по программированию и защите информации, робоквантум — мехатроника, прикладное программирование, наноквантум — исследование наноматериалов, хайтекквантум — изготовление прототипов, архитектурных и ландшафтных макетов, опытных образцов изделий, механических частей роботов, аэроквантум — малая и беспилотная авиация (дроны), энерджиквантум — маломерное инновационное судостроение, биоквантум — микробиология и биотехнология. Также обязательными зонами для укомплектования иновационным оборудованием стали шахматная гостиная, кабинеты математики, английского языка и лекторий.

В настоящий момент на объекте ведутся подготовительные работы: ремонтируются помещения, закупается оборудование.

Запись детей на занятия ведется на официальном сайте дополнительного образования Москвы и Московской области.