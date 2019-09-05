Детский сад в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе построят до конца года

Строительство детского сада в ЖК «Измайловский лес» в городском округе Балашиха завершат до конца 2019 года. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Юров.

Как подчеркнул глава Балашихи, до конца года в жилом комплексе появится детсад, рассчитанный на 350 мест. Он обеспечит местами жилые корпуса, которые уже заселены.

«До конца года в работу введут еще шесть жилых домов и паркинг. Также рядом планируется строительство Московской областной детской больницы. До конца 2019 года планируется завершить проектирование, в 2020 году — начать строительство», — объявил о планах на будущее «Измайловского леса» Сергей Юров.

Глава городского округа добавил, что в жилом комплексе будет построена школа на 1775 мест и поликлиника. Объекты планируют открыть в 2021 году.

«С руководителем компании-подрядчика рассмотрели вопрос открыть небольшой медицинский пункт. Он будет обеспечивать бесплатной медицинской помощью тех жителей, которые заезжают в строящиеся дома. Через месяц будет готово решение по этому вопросу», — уточнил Сергей Юров.

Источник фото: администрация городского округа Балашиха

Глава Балашихи обсудил с руководителем компании-подрядчика транспортно-пешеходную доступность нового микрорайона: обеспечение маршрута в Москву в рамках регулируемых тарифов и кольцевого маршрута до микрорайонов Гагарина, Авиаторов, Балашиха-1.

Руководитель проекта ЖК «Измайловский лес» Александр Зайцев пояснил, что микрорайон предусматривает создание полностью своей социальной инфраструктуры.

«Мы введем в эксплуатацию трехэтажный детский сад на 350 мест в конце 2023 года и на 120 мест в конце 2024 года. Предусмотрено пять паркингов на 1,5 тысячи машин. Также предусмотрено строительство торгово-развлекательного центра», — раскрыл детали Александр Зайцев.

Общая площадь нового микрорайона — жилого комплекса «Измайловский лес» в Балашихе — составляет более 60 гектаров.