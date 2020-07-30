Детский сад на 300 человек построили в Сургутском районе ХМАО

По словам Трубецкого, подрядчик сдал объект на полгода раньше запланированного срока. При строительстве использовались современные технологии.

«Красивый, современный, с бассейном, интерактивными досками в каждой группе. Там не только современные материалы, но и современные формы обучения», — приводит слова главы района РИА ФАН.

Он также подчеркнул, что теперь необходимо заняться строительством в поселке школы. Специалисты уже закончили проектирование нового учреждения, работы должны стартовать в марте 2021 года.