30 июля 2020, 18:07
Детский сад на 300 человек построили в Сургутском районе ХМАО
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района ХМАО, побывал на открытии нового детского сада в поселке Нижнесортымский. Учреждение будет принимать до 300 малышей. Об этом сообщил сайт infox.ru.
По словам Трубецкого, подрядчик сдал объект на полгода раньше запланированного срока. При строительстве использовались современные технологии.
«Красивый, современный, с бассейном, интерактивными досками в каждой группе. Там не только современные материалы, но и современные формы обучения», — приводит слова главы района РИА ФАН.
Он также подчеркнул, что теперь необходимо заняться строительством в поселке школы. Специалисты уже закончили проектирование нового учреждения, работы должны стартовать в марте 2021 года.