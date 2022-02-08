Детский психолог Малахова: дистанционная форма обучения встряхнула систему образования

Пандемия коронавируса изменила систему образования, и дистанционное обучение, вероятно, останется с нами навсегда. Об этом «ФедералПресс» рассказала детский психолог, психоаналитик Полина Малахова.

«Не исключено, что вообще никогда не будет как раньше. В том смысле, что вот эта вот ситуация — карантинная, в целом пандемическая. Она здорово встряхнула систему образования, не только школьного, но и высшего», — сказала она.

По словам Малаховой, дистанционное образование будет развиваться — как школьное, так и высшее. К этому нужно готовить детей, объясняя им, что система поменялась. Они должны понимать, что с развитием дистанта возможностей для обучения стало больше.

«Детям стоит говорить правду, как она есть. Выработать новые правила для детей в условиях карантина и дистанта. Донести, объяснить», — сказала психолог.