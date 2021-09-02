Детский парк «Кванториум» открылся в Кингисеппе

Детский технопарк «Кванториум» открылся в Кингисеппском колледже технологии и сервиса. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

На открытии присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, благодаря обучению в технопарке дети смогут в раннем возрасте определиться с будущей профессией. Обучение будет бесплатным для учеников в возрасте от семи до 18 лет.

В пресс-службе областной администрации добавили, что в скором времени технопарк также начнет работать в Выборге. Ранее «Кванториумы» открылись во Всеволожске и Кировске.