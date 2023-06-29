Образование 29 июня 2023, 18:57 Детский омбудсмен Волынец рассказала, что в школах начнут преподавать военную подготовку и сестринское дело

Читать 360tv в

В российских школах появится новый предмет — «Основы безопасности и защита Родины», который будет включать в себя военную подготовку и сестринское дело. Об этом TheRussianNews рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Она объяснила, что новый предмет заменит ОБЖ. По словам омбудсмена, большинство родителей поддержали идею обучения детей с точки зрения законов военного времени. Хотя они и надеются, что подобные навыки школьникам не пригодятся.

Реклама

«Есть такая хорошая поговорка: „хочешь мира, готовься к войне“. Нам бы очень хотелось, как родителям, чтобы знания по начальной военной подготовке не понадобились нашим детям, но лишними они точно не будут», — отметила Ирина Волынец.

Авторы: