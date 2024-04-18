Образование 18 апреля 2024, 10:22 Детский омбудсмен Волынец предложила сократить количество контрольных в школах

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Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировала слова председателя комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой о том, что в российских школах проведут ревизию контрольных работ. Детский омбудсмен считает, что их количество необходимо сократить.

По словам Волынец, сотрудникам в сфере образования нужно прекращать стращать детей проверочными работами.

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«Весь учебный процесс должен быть выстроен так, чтобы подготовить ребенка к контрольной, чтобы он не испытывал стресс, а проявил все свои знания», — сказала она.

Ученикам следует заранее сообщать, какое количество контрольных работ для них заготовлено, добавила Волынец.