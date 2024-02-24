Образование 24 февраля 2024, 11:04 Детские сады на базе вузов начнут создавать в России Минобрнауки объявило о начале строительства детских садов на базе вузов Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

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Дошкольные организации начнут создавать при высших учебных учреждениях. Об этом Минобрнауки сообщило в ответ на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова. Текст документа оказался в распоряжении РИА «Новости».

«Ведется активная работа, направленная на предоставление дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем строительства детских садов и создание дошкольных организаций на базе вузов», — указали в министерстве.

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По мнению авторов обращения, строительство детских садов на базе вузов поможет компенсировать дефицит нянь и повысить рождаемость в стране.

«Нужно, чтобы больше строилось ясельных групп, чтобы при вузах и средне-специальных заведениях открывались ясли и детские сады», — отметил Нилов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что многие молодые люди откладывают рождение детей до получения диплома, что негативно сказывается на демографической ситуации.

Ранее социолог Гуля Хабибуллина заявила, что в 2023 году в демографическом вопросе отрицательная динамика начала снижаться. Это произошло благодаря мерам господдержки семей с детьми и молодых мам, подчеркнула она. Эксперт напомнила, что большое влияние на демографию оказывают также моменты, связанные с психологией.