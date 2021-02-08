Детям силовиков предложили дать преимущество при поступлении в вуз

Для детей сотрудников Росгвардии и МВД предложили ввести преимущественное право зачисления в вузы. При этом нововведение никак не скажется на других абитуриентах.

Преимущество при поступлении хотят дать детям сотрудников МВД, Росгвардии и тех, кто служит по контракту общей продолжительностью более 20 лет. Такую инициативу предложили депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Вячеслав Никонов.

«Внесение предлагаемого изменения не повлияет на возможность поступления в данные образовательные организации иных лиц, поскольку указанное преимущественное право реализуется только при условии успешного прохождения детьми граждан указанных категорий вступительных испытаний и при прочих равных условиях», — привела газета «Известия» цитату из отзыва правительства.

Авторы законопроекта пояснили, что сейчас преимущественное право при зачислении есть у детей военных. При этом на детей сотрудников ведомств такая возможность не распространяется. Законопроект уже поддержали в Кабмине, а в марте его может одобрить Госдума.