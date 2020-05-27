На днях история многодетной семьи взволновала всю Россию. Мужчина с тремя деньги отправился в лес, якобы сбегая от эпидемии коронавируса. Свою версию событий Алексей Ивлев рассказал «360».

Мужчина рассказал, что воспитывает троих детей один. Его супруга шесть лет назад на девятом месяце беременности погибла от инфекции.

«У нее был подтвержден то ли птичий грипп, то ли свиной», — пояснил Ивлев.

Он рассказал, что идея уйти на несколько дней принадлежала детям.

«Не планировалось куда-то уйти и спрятаться от кого-то. Дети сами попросили пожить в лесу. Одно не учли — не досдали экзамены. Немножко расслабились. Признаю», — отметил многодетный отец.

Он добавил, что они находились недалеко от дома. Примерно в 300 метрах.

На вопрос о репостах на своей странице во «ВКонтакте» про 5G он ответил, что просто интересовался данной темой.

«Я сам не специалист, просто заходит и перебрасывал себе, в надежде, что когда будет время почитаю», — объяснил мужчина.

По его словам, благодаря общественному резонансу его принял глава администрации поселения. Местные власти оценили примерную стоимость ремонта его дома и выделили строителей.

Сейчас его дети находятся в больнице. Их вернут после того, как органы опеки оценят ремонт.

Семья Ивлевых ушла в лес 18 мая. Тревогу забили волонтеры. Их искали два дня.