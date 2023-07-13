Образование 13 июля 2023, 19:04 Дети участников СВО и ребята из новых регионов получат рюкзаки со школьными принадлежностями к 1 сентября «Единая Россия» поможет детям участников СВО и ребятам из новых регионов собраться в школу РИА «Новости»

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«Единая Россия» дала старт ежегодной акции «Собери ребенка в школу». Она охватит всю Россию. Особое внимание уделят ребятам из новых регионов, а также детям участников спецоперации, сообщили на сайте партии.

Рюкзаки со всеми необходимыми школьными принадлежностями также получат дети из многодетных, малообеспеченных и нуждающихся семей, а также дети-инвалиды.

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова рассказала, что присоединиться к акции может любой желающий. Для этого в регионах будут открыты четыре тысячи специальных пунктов приема. Туда можно приносить канцелярские товары, наборы для творчества, школьную форму и обувь, портфели и спортинвентарь.

В прошлом году такие наборы получили около 200 тысяч школьников, в том числе более 40 тысяч ребят из ДНР и ЛНР.

Строители из Московской области с прошлого года ремонтируют и восстанавливают на территории ЛНР и ДНР 163 школы. Всего на стройплощадках социально значимых объектов новых регионов трудятся более 38 тысяч специалистов из разных регионов России.