«Дети даруют нам вторую молодость». Педагог из Звенигорода преподает в школе сразу три предмета

В Введенской школе подмосковного Звенигорода работает уникальный педагог — Елена Ивановна Васильева. Инженер по первому образованию, она преподает сразу три предмета — ИЗО, черчение и музыку, а также дает частные уроки вокала. С Еленой пообщалась корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

360: На часах 7.40, а Вы уже здесь!

Елена: У нас большинство педагогов приходят заранее. Мне нужно настроиться на работу, еще раз посмотреть, что я буду давать детям.

Источник фото: телеканал «360»

360: Давно Вы работаете?

Елена: Почти 30 лет. Мне 52 года.

360: Как так получилось, что Вы преподаете сразу три предмета — черчение, ИЗО и музыку?

Источник фото: телеканал «360»

Елена: Собиралась стать инженером, но мама меня переубедила, и это любимая работа. Когда я пришла на черчение, мне предложили еще ставки учителя музыки и ИЗО — не хватало учителей. Я пошла вновь учиться.

360: Сколько у вас учителей в поколении?

Елена: Я третья. Ну и моя мама была учителем. Моя дочь стала инженером- моя мечта сбылась, я воплотила все в своей работе.

Источник фото: телеканал «360»

360: Вы такая современная. Пирсинг даже у вас есть.

Елена: Дети, они даруют нам вторую молодость. С ними невозможно стареть, мы у них тоже учимся. Они помогают нам оставаться молодыми.

Источник фото: телеканал «360»

Как разностороннего человека Елену Ивановну охарактеризовала директор Введенской школы Звенигорода Ольга Патрешова.

Источник фото: телеканал «360»

«Она такая благонадежная на вид, но в ней есть такая чертовщинка. Иногда от нее не знаешь, какой реакции ждать. Много смешных случаев было. Она и пошутить может, и на шпагат сесть — причем прилюдно. Никто не ожидал — она раз, и села на шпагат. Поэтому, какой там потенциал в ней есть, я думаю, громадный», — рассказала директор Введенской школы Звенигорода Ольга Патрешова.