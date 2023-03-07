Образование 07 марта 2023, 04:51 Детей в тюменской школе не кормили два дня в качестве наказания Прокуратура Тюменской области провела проверку о нарушении прав учащихся одной из школ freepik

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Учеников шестого класса одной из тюменских школ не кормили два дня в наказание за плохое поведение. Прокуратура области провела проверку о нарушении прав учащихся. Должностные лица привлекли к ответственности, а против директора возбудили дело об административном правонарушении. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Установлено, что классный руководитель одного из шестых классов школы в течение двух дней — 13 и 14 февраля — текущего года не заказывала питание для учеников в наказание за плохое поведение, что могло повлечь ухудшение состояния их здоровья», — говорится в сообщении.

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О происшествии в учебном заведении стало известно из СМИ, прокуратура провела проверку по факту нарушения прав учащихся на организацию питания.

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По ее результатам, три сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности, в отношении директора возбудили административное дело по статье «Нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций».