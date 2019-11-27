Детей в России решили программировать на ЗОЖ с трех лет

Минздрав и Минпросвещения разработали учебники для детей от трех лет для культивирования спорта и правильного питания. В правительстве надеются, что эти книги будут мотивировать ребенка вести здоровый образ жизни.

«Вместе с Минпросвещения Минздрав подготовил комплекс учебных пособий, учебников, методических рекомендаций для учителей, памятку для родителей для переформатирования обучения детей с трех лет, начиная с детсадов, переформатирования программ по воспитанию и мотивированию здорового образа жизни», — рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова на форуме по общественному иммунитету. Ее процитировал «Интерфакс».

Она отметила, что только в таком возрасте детей можно приучить вести здоровой образ жизни. Ведь у малышей буквально на подкорке откладывается вся полученная информации. В более старшем возрасте такая методика работает хуже, ведь все «контролируется более высокими слоями». По ее словам, «корковое восприятие, не всегда срабатывает», если человек устал или эмоционально напряжен.

В пример Скворцова привела те навыки, которых детей обучают в совсем маленьком возрасте. Речь, в частности, идет о чистке зубов два раза в день и о других правилах личной гигиены.