Россияне назвали лучшие методы привлечения детей к учебе

Учеба должна интересовать ребенка, чтобы он быстрее и легче усваивал новые знания. Принудить можно только к зубрежке, от которой не будет никакого толку, потому что все такие полученные навыки быстро забудутся. Такого мнения придерживается большинство участников опроса, который провел сайт kp.ru.

Более половины респондентов (52%) отметили, что готовы дать детям хорошее образование, но насильно делать этого не намерены. Еще 22% родителей посчитали, что если у ребенка есть определенные склонности к тому или иному предмету, то их нужно развивать.

Готовы заставлять и следить за тем, чтобы школьник хорошо учился, а потом поступил в престижный вуз заявили 15% опрошенных.

Пойти на принуждение только в самых крайних случаях, когда ребенок уже готов бросить школу или начинает прогуливать уроки готовы 4% респондентов.

Только 3% россиян заявили, что не стоит обращать внимания на учебу ребенка, потому что в жизни это не главное. Только 1% родителей посчитали, что их сын или дочь должны добиваться успеха во всем, даже если у него нет к этому никаких способностей. Участниками опроса стали 8,6 тысячи человек.