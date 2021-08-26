Детей из Тундры доставят в школы на Ямале

Детей, которые проживают в Тундре на удаленных территориях, доставят в школы-интернаты. Уже начали перевозить школьников из Тазовского и Ямальского районов. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

На данный момент с самых дальних стойбищ в села перевезли уже 700 детей. Компания по перевозке детей продлится до 10 сентября. Власти ЯНАО планируют отправить в школы около трех с половиной тысяч юных жителей тундры.

«Доставят их в школы-интернаты вертолетами, водным транспортом и, конечно же, родители самостоятельно. При сборе детей воздушным транспортом пилотам будут оказывать помощь люди, которые хорошо знают местность и то, где проживают семьи оленеводов», — рассказала специалист отдела департамента образования ЯНАО Клавдия Слепа.