Детей из тундры доставят на учебу вертолетами

Детей, которые проживают в тундре, будут доставлять на учебу с помощью вертолетов. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Школьники севера покинут родной дом на несколько месяцев. Все это время они будут учиться в школе-интернате. До учебного заведения их доставят на вертолете. Ребят собирают строго по списку. Всего на учебу отправятся примерно 3,5 тысячи учеников. Они будут обучаться в 25 различных школах-интернатах. Приехать домой им удастся только на зимние каникулы.