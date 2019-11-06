Депутаты раскритиковали сокращение бюджетных мест в вузах России

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин отметил, что предложения по увеличению бюджетных мест в вузах вносились неоднократно. Он также заявил, что государству необходимо создавать бюджетные места в вузах, а не сокращать их.

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«Я уверен, что России нужно увеличивать количество студентов, обучающихся на бюджетной основе, поскольку мы переживаем технологическую революцию, которая требует повышения качества квалификации работников. Как можно в этой ситуации сокращать число студентов-бюджетников, я не понимаю?!», — подчеркнул первый зампред.

По мнению Смолина, весь мир придерживается противоположной тенденции.

«Наконец, уже сейчас возможности получения высшего образования в России ниже, чем в большинстве развитых стран мира. В Германии и Франции примерно 80% студентов учатся за бюджетные деньги. В странах с либеральной моделью экономики, типа США, — 30%, но при этом все остальные имеют возможность получить образовательный кредит. В России эта практика представлена очень слабо», — пояснил он.