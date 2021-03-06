Депутаты предложили платить родителям детей на домашнем обучении

Родители школьников, перешедших на домашнее обучение, должны получать дополнительные выплаты. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

Депутат пояснил, что, обучая ребенка дома, родители фактически берут на себя функции государства. Это позволяет не сохранять часть целевых денег на образование в федеральном бюджете.

«Было бы логичным потратить эти средства на помощь таким семьям», — пояснил он. Депутат Смолин подчеркнул, что в прошлом году только шесть регионов оказывало финансовую поддержку родителям, чьи дети перешли на домашнее обучение.

Член совета общественного движения «Образование — для всех» Владимир Лазуткин отметил, что дети на домашнем обучении лишены льгот, которые имеют обычные школьники. У них нет льготного проезда в общественном транспорте или скидок на железнодорожные и авиабилеты.

«Такие льготы распространяются только на учеников 10−11-х классов, которые получают самообразование и имеют статус экстернов», — рассказал он. Лазуткин отметил, что правильно бы было распространить эту норму на всех учеников на семейном образовании.

По данным Минпросвещения, в начале этого учебного года количество детей, которых родители перевели на домашнее обучение превысило 16,5 тысяч. Это на девять тысяч больше, чем два года назад.

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любови Духаниной, важный фактор в этом случае сыграла пандемия. Но есть и другие причины. Родители чаще недовольны качеством образования, которые ребенок получает в школе. Бывает так, что на домашнее обучение переводят, когда ученик не нашел общего языка с одноклассниками или учителями. Решение о том, перевести ребенка на домашнее обучение или нет полностью остается за родителями. Называть причину, по которой они так поступают, они не обязаны.

Для перевода ребенка за две недели до начала учебного года нужно сообщить о своем решении в органы местного самоуправления. Выбрать школу, где ученик будет проходить промежуточную и государственную итоговую аттестацию, а после этого написать заявление об отчислении из учебного заведения, где ребенок учится в настоящий момент.