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    16 сентября 2020, 14:57

    Депутат заявил, что учеба в государственных вузах должна быть бесплатной

    Полина Петрова

    Депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что обучение в государственных вузах России должно быть только бесплатным.
    Депутат заявил, что учеба в государственных вузах должна быть бесплатной

    По его словам, в настоящий момент разрабатывается законопроект, который запрещает платное образование в высших учебных заведениях. Миронов отметил, что в нашем государстве гарантировано бесплатное получение образования на конкурсной основе. По этой причине платное обучение за деньги он считает недопустимым.

    «Все государственные вузы должны давать образование только бесплатно», — процитировал парламентария «Царьград».

    Он заключил, что для взимания денег со студентов существуют частные вузы.

    Новости SMI.FM