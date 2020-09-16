Депутат заявил, что учеба в государственных вузах должна быть бесплатной

Депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что обучение в государственных вузах России должно быть только бесплатным.

По его словам, в настоящий момент разрабатывается законопроект, который запрещает платное образование в высших учебных заведениях. Миронов отметил, что в нашем государстве гарантировано бесплатное получение образования на конкурсной основе. По этой причине платное обучение за деньги он считает недопустимым.

«Все государственные вузы должны давать образование только бесплатно», — процитировал парламентария «Царьград».

Он заключил, что для взимания денег со студентов существуют частные вузы.