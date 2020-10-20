Депутат выдвинул идею о доплате учителям за дистанционку в будущем году

Депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР, заместитель председателя комитета по науке и образованию Максим Зайцев предложил выплачивать учителям прибавку за дистанционное обучение школьников во время пандемии коронавируса в будущем году.

«Преподавателей необходимо полностью обеспечить средствами для обеспечения дистанционной формы обучения. При этом не только их, но и учеников, поскольку не все из них могут позволить купить себе айпады или ноутбуки», — процитировало парламентария РИА ФАН.

Он подчеркнул, что в помощи нуждаются малообеспеченные семьи. По словам Зайцева, также необходимо обеспечить все условия для работы учителей. Депутат отметил, что важно выделить им компьютеры, оплачивать интернет и выдавать прибавку к зарплате.