18 апреля 2024, 16:53
Депутат Вассерман высказался против отмены контрольных работ в российских школах
Контрольные работы в российских школах являются необходимой частью обучения. Отменять их нельзя, сообщил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с Lenta.ru.
По словам депутата, сейчас контрольные считаются самым результативным способом проверки знаний. Самим школьникам необходимо получать оценки и на их основе искать способы совершенствования.
Реклама
Отмечается, что ранее президент России Владимир Путин поручил убрать лишние контрольные в образовательных учреждениях, добавил сайт kp.ru.
Школы
Депутаты
Реклама
Реклама