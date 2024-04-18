Образование 18 апреля 2024, 16:53 Депутат Вассерман высказался против отмены контрольных работ в российских школах

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Контрольные работы в российских школах являются необходимой частью обучения. Отменять их нельзя, сообщил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с Lenta.ru.

По словам депутата, сейчас контрольные считаются самым результативным способом проверки знаний. Самим школьникам необходимо получать оценки и на их основе искать способы совершенствования.

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Отмечается, что ранее президент России Владимир Путин поручил убрать лишние контрольные в образовательных учреждениях, добавил сайт kp.ru.